VIDEO – Incendio alle “Torri bianche” di via Michele Saponaro a Milano

ncendio alle “Torri bianche” di via Michele Saponaro a Milano (zona Gratosoglio) nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio. Tutto è successo poco dopo le 16.30, le lingue di fuoco hanno interessato una catasta di materiale edile alla base dell’edificio Aler del civico 36.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con quattro mezzi, oltre ai soccorritori del 118 con quattro ambulanze e due automediche. Il rogo è stato domato in poco meno di un’ora e non risultano danni strutturali. Non ci sono persone ferite o intossicate, anche se parte della colonna di fumo ha invaso la tromba delle scale.

Per il momento non è chiaro cosa abbia innescato l’incendio: sono in corso accertamenti da parte dai pompieri e dalle forze dell’ordine. Nessuna ipotesi è esclusa, neanche quella dolosa. Le fiamme hanno interessato alcuni pannelli isolanti accatastati sotto un ponteggio; materiale che avrebbe dovuto essere utilizzato per l’efficientamento energetico del palazzo alto 16 piani. Secondo quanto riferito a MilanoToday da un residente, il cantiere era fermo da marzo 2023.

