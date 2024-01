Roma, incendio appartamento, tratte in salvo due persone

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 12 gennaio alle ore 9,15, la sala operativa ha inviato 3 autopompe, 2 autoscale e 2 autobotti supportate dal carro teli, dal carro autoprotettori e dalla squadra Saf per l’incendio di un appartamento. Due le persone sono state tratte in salvo dai soccorritori e trasportate dal 118 al pronto soccorso.

Le fiamme, partite da un’abitazione posta al piano terzo di una palazzina di otto, si sono propagate raggiungendo l’appartamento di fianco e quello soprastante.

I Vigili del fuoco hanno attaccato il rogo da più punti per evitarne l’ulteriore propagazione. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dei locali interessati dall’incendio.