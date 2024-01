VIDEO – Russia, deposito Wildberries in fiamme: Vigili del fuoco in azione

Spread the love

Il 13 gennaio 2024, un incendio di proporzioni significative ha travolto un magazzino di Wildberries a San Pietroburgo, in Russia. Il magazzino, appartenente al più grande rivenditore online russo, ha visto l’incendio iniziale estendersi da 1.000 metri quadrati a ben 70.000 metri quadrati. Nelle operazioni di spegnimento sono intervenuti quasi 300 vigili del fuoco, decine di mezzi ed elicotteri. Tutti i membri del personale, fino a 1.600, sono stati evacuati con successo dal sito senza alcun ferito riportatO

‘incendio è stato di tale entità da essere classificato come un incidente di categoria cinque, il più grave della scala. A seguito dell’incendio, la potenziale perdita finanziaria è stimata in circa 98 milioni, tenendo conto delle azioni perdute. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, secondo le prime informazioni si potrebbe parlare di un malfunzionamento dell’impianto elettrico. Tuttavia, si profila una possibilità più oscura poiché è allo studio anche un incendio doloso.