VIDEO – Colombia – Gigantesca frana su una strada di montagna travolge diverse auto, almeno 18 vittime.

Su una strada di montagna della Colombia che collega la città di Medellin a Quibdo, nel dipartimento del Choco, il traffico delle auto era incolonnato per un restringimento causato da uno smottamento del terreno. Ad un certo punto qualcuno esce dalla propria auto e inizia a filmare la situazione senza avere la minima idea che da li a pochi istanti l’intero versante della montagna sarebbe franato travolgendo decine di auto e trascinandole nella scarpata. Sembra che rocce e fango abbiano poi travolto anche un’abitazione distruggendola. Il bilancio è gravissimo, almeno 18 persone hanno perso la vita e altre 30 sono rimaste ferite di cui alcune in condizioni critiche, non si sa ancora se sotto al fango vi siano altre persone intrappolare. Il video spaventoso del momento in cui è avvenuta la frana:

