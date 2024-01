Scuolabus cade in un burrone e finisce sui binari della ferrovia. Autista sotto effetto di droghe, 3 feriti gravi vicino Nizza

Spread the love

Un incidente impressionante. Uno scuolabus è uscito di strada verso le 9 del mattino mentre circolava nel comune di Levens, a nord di Nizza. Fortunatamente a bordo c’erano pochi ragazzo. Il mezzo è caduto per quasi 10 metri in un burrone, atterrando violentemente su una linea ferroviaria sottostante. Secondo le informazioni di Nice-Matin e France 3, le circostanze di questo dramma non sono ancora note, anche se ora si sa che il conducente è risultato positivo agli stupefacenti. L’urto è stato comunque molto violento e lo scuolabus stava subendo un principio d’incendio, domato dai numerosi pompieri inviati d’urgenza sul posto.

il messaggero