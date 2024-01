Spread the love

Grosseto. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta, nel primo pomeriggio di oggi, per il recupero di un cavallo ospitato all’interno del “Country Paradise”, struttura adiacente all’ippodromo del Casalone, in via Aurelia Antica, che si occupa di animali anziani, feriti e bisognosi di cure.

L’animale in questione, Sam, di 29 anni, probabilmente a causa dell’età e del freddo, non riusciva ad alzarsi da terra, quindi i responsabili della struttura, dopo averlo coperto per ripararlo dal freddo, hanno chiamato la sala operativa chiedendo l’aiuto dei Vigili del Fuoco.

All’arrivo sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco, dopo le verifiche a cura di un veterinario presente, ha imbracato il cavallo e lo ha issato sulle zampe tramite l’utilizzo di un mezzo dotato di gru.

Vale la pena evidenziare che l’animale in questione è il compagno/guida di un altro cavallo, sempre ospitato all’interno della struttura, non vedente e quindi impossibilitato a camminare in solitaria.

https://www.grossetonotizie.com/grosseto/cronaca-grosseto/2024/01/17/cavallo-non-riesce-ad-alzarsi-soccorso-dai-vigili-del-fuoco-e-issato-sulle-zampe-con-una-gru/