VIDEO – Nuova collisione tra aerei in pista in Giappone: sfiorata tragedia ad Hokkaido

Spread the love

Due aerei passeggeri si sono scontrati in un aeroporto giapponese poche settimane dopo un altro incidente avvenuto nella regione. Intorno alle 17:30 ora locale, un aereo della Korea Air e della Cathay Pacific si è scontrato all’aeroporto di New Chitose a Hokkaido durante una bufera di neve sull’asfalto. Non è noto se ci siano feriti su uno dei due aerei, ma c’erano 289 passeggeri sull’aereo della Korea Air e nessuno sulla Cathay Pacific.

BLITZ TV

VIDEO