Solidarietà ai Vigili del fuoco dell’Isola: annunciata raccolta firme, si lavora per la sede

Tanta solidarietà ai Vigili del fuoco dell’Isola, che hanno ricevuto l’avviso di sfratto, entro il 30 novembre, da parte degli otto Comuni proprietari dell’immobile di Madone dove si trova l’attuale sede.

Le Amministrazioni lo hanno infatti messo in vendita per ripianare parte dei debiti legati al Consorzio di Polizia locale, sciolto nel 2013, ma per adesso non si è ancora trovata una nuova collocazione per il distaccamento, con il rischio che si rimanga senza e si dilatino i tempi d’intervento in caso di emergenza.

https://primabergamo.it/attualita/solidarieta-ai-vigili-del-fuoco-dellisola-annunciata-raccolta-firme-si-lavora-per-la-sede/