La rotatoria, il viale contromano e lo schianto sul Maserati: morti due 19enni

Spread the love

Tragedia prima dell’alba di sabato mattina a Cagliari dove, attorno alle 3.45 del mattino, uno schianto ha spezzato la vita di due 19enni di Quartu Sant’Elena, che viaggiavano assieme a 18enne, rimasto ferito nello scontro. Thomas Frau, di 19 anni, era alla guida di una utilitaria Peugeot che, per cause ancora da accertare, ha imboccato contromano un vialone periferico della città da una rotonda posta nei pressi del parco Terramaini, non lontano da un centro commerciale. A quel punto, un suv Maserati che proveniva dalla giusta direzione, si è trovato davanti la vettura con a bordo i tre ragazzi e non ha potuto fare nulla per evitarla.

IL GIORNALE