Trento, le classifiche del 38° Campionato Italiano di Sci Alpino e Nordico, 9° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Snowboard e 8° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Sci alpinismo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Va in archivio, con un bilancio oltremodo positivo, la 38ª edizione del campionato italiano VV.F. di sci alpino e nordico, del 9° campionato italiano VV.F. di snowboard e dell’8° campionato italiano VV.F. di scialpinismo che si sono svolti in Val di Fiemme dal 18 al 20 gennaio 2024.

L’ottima organizzazione della manifestazione, a cui hanno preso parte ben 1135 vigili del fuoco provenienti da tutte le regioni d’Italia, è stata curata dalla Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino, guidata dal presidente Luigi Maturi, attraverso l’apposito comitato organizzatore presieduto dall’ispettore dell’unione distrettuale di Fiemme, Stefano Sandri.

Nel corso della cerimonia di premiazione, svoltasi in Piazza Verdi a Cavalese sabato 20 gennaio, è stato effettuato il passaggio di testimone alla regione Val d’Aosta che organizzerà la competizione il prossimo anno.

Presenti alla cerimonia il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il presidente della regione Val d’Aosta, Renzo Testolin, il vice presidente del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, Lamberto Cignitti, il sindaco di Cavalese, Sergio Finato, e il presidente della comunità territoriale della Val di Fiemme, Fabio Vanzetta.

Infine, il Prof. Lamberto Cignitti, dopo aver ringraziato tutti gli enti locali per il grande supporto offerto, si è congratulato con Stefano Sandri e Luigi Maturi per l’eccellente e prezioso lavoro svolto da tutto il comitato organizzatore.

Allegati