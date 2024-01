Auto contro bus, famiglia sterminata: morti mamma e i figli di 7 e 10 anni. Grave il fratellino 13enne

Spread the love

Monika Stauder, una mamma di 48 anni, e due dei suoi tre figli sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri, 22 gennaio, a Assling nel Tirolo Orientale. La donna e il figlio di 10 anni sono morti sul colpo, mentre il fratellino di 7 anni è deceduto più tardi in ospedale. In gravi condizioni il più grande dei tre fratelli, 13 anni. La famiglia viveva a Sesto Pusteria, nel Trentino Alto Adige.

leggo.it