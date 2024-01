Incidente in autostrada, due feriti gravi in Ciociaria

Spread the love

(ANSA) – PONTECORVO – Disagi e code ieri mattina sull’Autostrada A1 nel tratto che attraversa la provincia di Frosinone e porta verso Sud a causa di un incidente che ha coinvolto due autoarticolati due auto ed alcuni furgoni intorno alle 6 del mattino all’altezza del Km 658, a ridosso dello svincolo per Pontecorvo-Castrocielo. Uno dei mezzi pesanti si è ribaltato sulla sede stradale occupandola e bloccando il traffico: due i feriti ricoverati con codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, la Polizia Stradale ed i Carabinieri, il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.. Si sono formati otto chilometri di coda ed alle 7.45 è stata disposta la chiusura del tratto autostradale per consentire i rilievi, la rimozione dei mezzi e la pulizia del manto stradale. In un’ora è stato possibile iniziare la graduale riapertura della circolazione facendo defluire la coda di veicoli. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 11. (ANSA).