Latina, scontro fra auto e motocarro a Formia. Sul posto i Vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO 🔥

 Nella mattinata di martedì 23 gennaio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel comune di Formia a seguito di segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incidente stradale che ha visto coinvolti una vettura e un motocarro a tre ruote. Sul posto è giunta la squadra del distaccamento di Gaeta che ha estratto una persona anziana rimasta incastrata all’interno del motocarro ribaltato sul fianco e l’ha affidata al personale del 118 per poi essere elitrasportata in ospedale. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine per accertare le cause dell’incidente. I Vigili del fuoco hanno concluso l’intervento con la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area.