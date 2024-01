Terni, auto prende fuoco in un garage seminterrato: impegnate 3 squadre dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

 I Vigili del fuoco della sede centrale di Terni, quest’oggi, sono intervenuti con 3 mezzi, in via XX Settembre, per l’incendio di un’autovettura all’interno di un’autorimessa. Il mezzo, alimentato a benzina/gpl, era stato parcheggiato da pochi istanti all’interno del box posto al primo piano seminterrato quando la proprietaria, appena scesa dall’auto e chiuso il box, si è accorta che fuoriusciva del fumo dal proprio garage. Arrivati sul posto i Vigili del fuoco, muniti di autorespiratori, sono entrati nel locale completamente invaso dal fumo e dove l’autovettura era completamente avvolta dalle fiamme e hanno domato l’incendio con l’ausilio di schiume estinguenti.

Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre hanno lavorato per far evacuare i fumi dai locali. L’autovettura è andata completamente distrutta, ingenti i danni all’autorimessa. Non ci sono feriti.