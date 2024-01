Brutto risveglio a San Vito, va in fiamme la falegnameria. Pronto intervento dei Vigili del fuoco

Spread the love

Brutto risveglio venerdì (26 gennaio) all’alba in via del Rustico a San Vito. Attorno alle 5,30 del mattino un incendio ha devastato la falegnameria presente nella località. Sul posto l’intervento dei Vigili del fuoco con più mezzi per circoscrivere il più velocemente possibile il rogo. Non risultano persone ferite. Intervenuti con un auto pompa serbatoio e un autobotte per un totale di sette uomini, si è riuscito a ripristinare le condizioni di sicurezza dopo due ore circa. Danni al materiale contenuto all’interno. Presenti sul posto la Polizia di stato.

https://www.riminitoday.it/cronaca/brutto-risveglio-san-vito-incendio-falegnameria.html