Tivoli, divampano le fiamme nel campo nomadi: intervengono quattro squadre dei Vigili del Fuoco

Tivoli, 26 gennaio 2024- I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri in Via Bagni Vecchi -Tivoli– per incendio di materiali di risulta di vario genere all’interno del campo nomadi. Non ci sono persone coinvolte. Si sono alternate quattro squadre per circoscrivere l’incendio. In ausilio anche personale G.O.S per il movimento terra e lo smassamento dei materiali.

