Interventi nelle Marche nella giornata di ieri

VIGILI DEL FUOCO MARCHE

ANCONA – INCIDENTE STRADALE. – Poco dopo le 12,00 una squadra di vigili del fuoco della sede centrale di Ancona è intervenuta sulla SS16, all’interno della galleria della Montagnola, per lo scontro tra due autovetture e un furgone.

Il conducente di una vettura è stato estratto con attrezzature specifiche e consegnato per le cure del caso al personale del 118.

Tutti i mezzi coinvolti sono stati messi in sicurezza.

Sul posto la polizia locale.

CAMERANO (AN) – INCENDIO AUTOVETTURA. – I Vigili Del Fuoco sono intervenuti alle 15:30, in via Aspio Terme a Camerano, per l’incendio di un’autovettura nel parcheggio sotterraneo di un’attività commerciale.

Le squadre di Ancona e Osimo con tre autobotti hanno spento l’autovettura incendiata con liquido schiumogeno.

Per precauzione sono state evacuate tutte le persone all’interno del negozio.

Danni da fumo.

Nessun danno alla struttura. Sul posto 118 e Carabinieri.