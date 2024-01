Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

 Alle 23 del 25 gennaio la sala operativa ha inviato a Roma in via del Ponte di Piscina Cupa, zona Castel Romano, la squadra vvf di Pomezia con al seguito l’autoscala, per il recupero di un falco rimasto impigliato ad una rete all’interno dell’outlet .Il rapace una volta tratto in salvo è stato affidato a personale competente presente sul posto.