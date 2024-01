Due incidenti stradali

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

I Vigili del Fuoco alle 5,45, sono intervenuti a Barbara , contrada Carrara all’altezza del civico 9, per un autovettura che dopo essersi ribaltata finiva contro un albero a margine della carreggiata. La squadra intervenuta dal distaccamento di Arcevia, dopo aver messo in sicurezza l’autovettura, per evitare che si rovesciasse completamente, ha estratto il conducente con l’ausilio di attrezzature specifiche affidandolo poi alle cure dei sanitari.

Poco prima del 1,30 della notte scorsa i vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti sulla strada statale 746 al chilometro 2+800, strada delle Regioni, per un incidente che ha visto lo scontro frontale di due autovetture. I pompieri hanno provveduto ad estricare i due occupanti con attrezzature specifiche in dotazione per questo genere di soccorso e quindi gli stessi sono stati presi in consegna dai sanitari per le cure del caso. Successivamente sono state messe in sicurezza le macchine coinvolte e l’intera zona incidentale.

Non ci sono immagini relative all’intervento.