Autonomia differenziata, il vescovo di Cosenza durissimo con i senatori che l’hanno votata: «Stanno con i ricchi e dimenticano la Bibbia»

«Che tristezza l’approvazione dell’autonomia differenziata in Senato». Questo l’incipit di un post su “X”, la piattaforma social che ha preso il posto di Twitter. A scriverlo però non è un esponente del Pd o del M5s bensì Gianni Checchinato, arcivescovo della Diocesi Cosenza-Bisignano.

Nel suo post il presule continua domandandosi «Ma i cristiani presenti e votanti in Senato hanno dimenticato la Scrittura, i Padri della Chiesa? Stanno dalla parte dei ricchi in maniera pregiudiziale? #secessionedeiricchi». Parole che non lasciano certo adito a dubbi su quale sia la posizione del Presule sulla questione.

