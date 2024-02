Spread the love

VIGILI DEL FUOCO MARCHE

CASTELFIDARDO (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 14.00 in via delle Sgogge a Castelfidardo per un incidente stradale tra due auto che si sono urtate nella parte frontale. Quattro le persone coinvolte che sono state trasportate nei pronto soccorso di Osimo e Torrette di Ancona. La squadra VVF ha collaborato con il personale del 118 ed effettuato la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Sul posto i Carabinieri per i rilievi.