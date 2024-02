Autocisterna finisce fuori strada con 40mila litri di benzina a Calatafimi

Spread the love

Incidente autonomo di un’autocisterna carica di 40.000 litri di benzina a Calatafimi-Segesta, in contrada Sasi, nel viale Piersanti Mattarella. Alle ore 9 di stamani, i Vigili del fuoco del Comando di Trapani, intervenuti con 9 unità e tre automezzi, uno dei quali il carro NBCR, sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza l’intera area di servizio dell’impianto di distribuzione carburanti della società Esso

