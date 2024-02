Tragedia nel pomeriggio in Sardegna: esplode una bombola, muore una donna

Spread the love

Sorso Tragedia in una palazzina di via Europa. Una donna, Giovanna Crimi, 69 anni, è deceduta in seguito allo scoppio di una bombola di gpl che alimentava una caldaia esterna all’abitazione. Salve la figlia e la nipote. Sul posto carabinieri della stazione di Sorso e della compagnia di Porto Torres , vigili del fuoco, operatori del 118. Intorno alle 14.20 in paese si è udito un forte botto, la casa ha riportato danni ingenti e sono andati in frantumi i vetri delle abitazioni vicine.

Nella ricostruzione della prima ora risulterebbe che figlia e nipote si siano accorte che qualcosa non andava e avrebbero fatto in tempo a uscire dall’abitazione mentre la donna è stata investita in pieno dall’esplosione.

