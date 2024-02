Inferno di fuoco a Cornate d’Adda: incendio avvolge un capannone

Spread the love

Sirene nel comune di Cornate d’Adda dove, in via Stucchi, un incendio di considerevoli proporzioni sta interessando un capannone adibito alla lavorazione del legno. Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, insieme a personale del Comando di Milano, sono al momento impegnate nelle operazioni di spegnimento e gestione dell’emergenza.

Circa 30 vigili del fuoco, con un dispositivo composto da 3 autopompe, 2 autobotti, un’autoscala, un carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia, stanno lavorando per circoscrivere il rogo e proteggere le aree circostanti. La situazione è resa ancora più complessa dalla natura del materiale coinvolto. L’incendio è divampato nel cortile esterno della ditta che produce pallet, dov’erano accatastati bancali di legno.

Il 118 e le forze dell’ordine sono sul posto per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di soccorso. Attualmente, non si hanno notizie di feriti o persone coinvolte direttamente nell’incidente, ma i Carabinieri stanno monitorando attentamente la situazione. Indagini in corso per accertare le cause.

