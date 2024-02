Donna trovata senza vita in casa a Brescia, era morta da tre settimane

Spread the love

Non la vedevano da tre settimane, ma pare che nessuno si fosse preoccupato. L’allarme è stato lanciato solo da alcuni vicini di casa alle prese ormai da giorni con un forte odore che si avvertiva sulle scale. Quando Polizia e Vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento al primo piano di una palazzina di via Marchetti in città hanno trovato la proprietaria di casa a terra ormai senza vita e in avanzato stato di decomposizione.

La donna, 74 anni di origini rumene, secondo i primi accertamenti era morta da diverse settimane.

