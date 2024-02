Incendio ad Alì Terme, l’intervento di un Vigile del Fuoco fuori servizio e dei soccorritori evita la tragedia

Spread the love

Al momento dell’incendio, ieri sera, all’interno dell’abitazione si trovavano una donna e due bambini, tra cui un neonato di dieci mesi. Grazie all’intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine, la famiglia è stata allontanata e messa in sicurezza all’esterno.

La prontezza di un passante nel dare l’allarme e l’intervento coraggioso di Nino, un vigile del fuoco fuori servizio, hanno evitato la tragedia. Anna, una residente del quartiere che ha vissuto la vicenda in prima persona, ha evidenziato gli sforzi della comunità per garantire l’evacuazione sicura di disabili. Nino, professionista esperto, ha messo in sicurezza l’area rimuovendo una bombola del gas e avviando le operazioni per lo spegnimento del fuoco. Altrettanto hanno fatto carabinieri e Vigili del Fuoco.

