Fiamme sul Cusna, notte di lavoro per i vigili del fuoco a 1.800 metri di quota,

VENTASSO (Reggio Emilia) – Un incendio si è sviluppato ieri nel tardo pomeriggio nella zona della Costa delle Veline, sul monte Cusna, a circa 1.800 metri di quota. Le temperature molto alte per il periodo, il vento e la vegetazione secca sono condizioni purtroppo favorevoli per il rogo. Impressionanti le immagini riprese dalle webcam di Reggio Emilia Meteo di notte.

I vigili del fuoco, arrivati da Castelnuovo Monti, non hanno potuto far altro che tenere monitorata la situazione per tutta la notte, fino alle prime luci dell’alba, quando è decollato l’elicottero da Bologna. Il mezzo si è rifornito di acqua dalla presa alta di Ligonchio e ha continuato a lanciarla nella zona interessata, per fortuna di dimensioni ridotte. Poco dopo le 8 la situazione era sotto controllo e le fiamme erano praticamente state spente.

Ora sta operando la squadra di terra per le operazioni di ‘minuto spegnimento’, in pratica di bonifica da ogni focolaio. Non sono stati interessati alberi ad alto fusto ma solo vegetazione bassa. Anche il Soccorso Alpino sta seguendo da vicino gli sviluppi legati all’incendio e sconsiglia agli escursionisti di accedere alla zona del Monte Cusna da qualsiasi versante, proprio per la situazione in continuo divenire.

