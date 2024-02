Soccorsa una persona infortunata nel sentiero 301 del Monte Conero

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14:00 circa in località Poggio (AN) per soccorrere una persona infortunata nel sentiero 301 del Monte Conero. La squadra VVF della sede centrale di Ancona ha raggiunto la signora, collaborato con il personale di Icaro 2 di Fabriano e della Croce Gialla di Camerano per le prime cure sul posto, trasportandola alla strada più vicina per il trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Torrette.