Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

I vigili del Fuoco, nella tarda mattinata di Sabato, sono intervenuti per l’incendio di un’abitazione in località Bellavista, nelle colline antistanti il golfo di Lerici. Sono state diverse le chiamate che hanno dato l’allarme tramite il Numero Unico di Emergenza 112, riferendo di vedere uscire fumo da un’abitazione sulla strada che porta in zona Serra. Sul posto sono sopraggiunte le squadre della centrale di via Antoniana e del distaccamento di Sarzana con due APS (Auto Pompa Serbatoio) e due fuoristrada. Mentre una squadra soccorreva due residenti e li affidava al servizio di emergenza territoriale 118, la seconda squadra provvedeva ad estinguere l’incendio che si era propagato principalmente nel sottotetto dell’abitazione. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale di Lerici.