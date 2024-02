Napoli, il Sottosegretario On. Prisco inaugura la nuova palestra del Comando

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nel pomeriggio di sabato 3 febbraio, il Sottosegretario di Stato, On. Prisco, ha inaugurato insieme al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, Prefetto Franceschelli, la palestra del Comando dei Vigili del fuoco nel quartiere di Poggioreale, oggetto di una recente ristrutturazione, che ospita anche il gruppo sportivo “Domenico Padula”, operante per le attività agonistiche di lotta e pallavolo. Ad accoglierli, il Direttore regionale, ing. Emanuele Franculli, il Comandante provinciale, ing. Michele Mazzaro e i Dirigenti dei Comandi della regione Campania nonché il personale funzionari, operativi, tecnico-professionali e i rappresentanti dell’ANVVF.

Il Sottosegretario ha poi incontrato il personale e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco. Durante la visita sono stati anche presentati i nuovi veicoli e le attrezzature in dotazione al parco mezzi del Comando.

“Oggi inauguriamo uno spazio riqualificato che sarĂ molto utile per la formazione e l’addestramento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, uno spazio che potrĂ essere anche utilizzato dalle associazioni e quindi dai cittadini del quartiere” – ha detto il Sottosegretario – “In questo modo intendiamo dare una risposta concreta alle esigenze degli operatori del soccorso, che puntano ad essere sempre piĂą altamente qualificati per rendere servizi alla cittadinanza sempre piĂą efficienti e di avere al tempo stesso una struttura che, così come è stata rinnovata, sarĂ sicuramente una importante risorsa per questo territorio difficile. In un anno di governo – ha proseguito Prisco – abbiamo potenziato gli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come mai accaduto prima ed abbiamo investito significativamente sul rinnovo del parco mezzi in dotazione ai Comandi, come dimostrano i mezzi che abbiamo presentato a Napoli. Siamo orgogliosi di quanto realizzato fino ad oggi e determinati a proseguire in questa direzione”.

A seguire il Sottosegretario si è recato presso la sede della Direzione Regionale dove ha visitato la Galleria storica dei pompieri della Campania e dove ha apprezzato l’imponente raccolta di documentazione ed oggetti che testimoniano l’importante ed incessante attività che, da molti anni, i vigili del fuoco campani stanno svolgendo.

“Questo posto conserva un patrimonio culturale e identitario di un Corpo che serve da decenni la nostra Nazione con grande spirito di sacrificio e generosità . Dobbiamo tutti esserne orgogliosi”.