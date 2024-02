VIDEO – Colombia, precipita un elicottero militare: quattro morti

Spread the love

– Un elicottero militare si è schiantato nella zona di confine della Colombia con Panama, uccidendo quattro persone e ferendone altre tre.

L’elicottero UH-60 Black Hawk con sette persone a bordo si è schiantato lunedì durante le manovre di atterraggio presso la base militare binazionale di Cuti. Tra le vittime ci sono quattro membri dell’equipaggio e tre passeggeri, hanno riferito le autorità colombiane in una nota martedì.

È in corso un’indagine e una commissione di esperti dell’esercito è stata inviata sul luogo dell’incidente per “accertare le circostanze” in cui è avvenuto l’incidente. (QNA)

