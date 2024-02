Mezzo pesante sbanda e si ribalta sull’A4. Due feriti soccorsi in codice rosso

Spread the love

Rovato. Attimi di paura mercoledì sull’A4, un mezzo pesante si è ribaltato in autostrada e l’allarme è scattato in codice rosso. L’incidente è avvenuto tra le 4.30 e le 5 del mattino nel tratto tra Rovato e Palazzolo sull’Oglio, in direzione Milano. La dinamica dello schianto non è ancora del tutto chiara, ma pare che si sia trattato di un colpo di sonno del conducente. Il grosso veicolo avrebbe sbandato all’improvviso, per poi capottarsi e uscire di strada.

La centrale del 112 ha immediatamente inviato un’ambulanza, un’automedica e una squadra dei vigili del fuoco di Chiari. L’incidente ha portato al ferimento di due uomini di 34 e 37 anni, che sono stati estratti dall’abitacolo del mezzo. Dopo le prime cure sul posto i due sono stati caricati in ambulanza dai soccorritori e portati in ospedale. Uno ha riportato una lesione della spalla, mentre l’altro è rimasto ferito ad una gamba.

https://www.quibrescia.it/incidente/2024/02/07/mezzo-pesante-sbanda-e-si-ribalta-sulla4-due-feriti-soccorsi-in-codice-rosso/683312/