VIDEO – Alluvione California – Un uomo è stato salvato lunedì dal fiume Los Angeles dopo essersi gettato nell’acqua impetuosa per salvare il suo cane

I vigili del fuoco sono intervenuti sulla scena al Pacoima Wash intorno alle 14:45 ora locale, dopo che alcuni passanti avevano riferito che “un uomo era saltato nell’acqua corrente per salvare il suo cane”, secondo un bollettino dei vigili del fuoco di Los Angeles .

Il cane, che è stato localizzato per primo, “è riuscito a nuotare in sicurezza fino al bordo e a sfuggire alle rapide”, L’uomo che si era tuffato nell’acqua corrente è stato poi salvato dagli Air Ops della LAFD, da un soccorritore” che ha portato in salvo l’uomo.