Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

I Vigili Del Fuoco sono intervenuti alle ore 13:00 circa, in via Ancona a Osimo, per l’incendio di un’autovettura nel parcheggio di un’attività commerciale.

La squadra VVF sul posto ha spento l’auto incendiata e messo in sicurezza la zona dell’intervento.

Sul posto forze dell’ordine.