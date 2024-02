Cade in un tombino, salvata con attrezzatura alpinistica

Spread the love

Praga – Nel quartiere Petrovice di Praga una ragazza è caduta in un pozzo fognario profondo 15 metri. Come annunciato sabato dai vigili del fuoco, sono riusciti a portarla in salvo utilizzando un’attrezzatura alpinistica. La donna è stata ricoverata in ospedale con ferite multiple.

Secondo i portavoce dei vigili del fuoco e dei soccorsi, la giovane è caduta nel pozzo venerdì intorno alle 23 per ragioni non ancora chiare. Sono stati i genitori, che erano con lei, ad allertare i vigili del fuoco.

Non appena le condizioni della ragazza lo consentiranno, la polizia intende interrogarla. L’obiettivo è chiarire la dinamica ovvero se vi sono responsabilità nella rimozione del tombino posto al ciglio della strada in una zona residenziale della città o come possa essere accaduto l’incidente.