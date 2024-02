Spread the love

Vigili del fuoco di Terni in azione per domare un incendio che sta interessando una casa in zona Villa Palma. L’allarme in particolare è scattato in via dei Colli: sul posto sono presenti due squadre dei pompieri con tre mezzi. Secondo quanto si apprende, all’interno dell’abitazione non erano presenti i proprietari.

