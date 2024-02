“Amichevole e cortese: non ti scorderemo mai”, addio al vigile del fuoco Tobias Kompatscher: aveva 51 anni

Spread the love

ILDOLOMITI.IT – FIÈ ALLO SCILIAR. Se n’è andato negli scorsi giorni, “troppo presto”, Tobias Kompatscher, vigile del fuoco volontario di Fiè allo Sciliar, scomparso improvvisamente. “Ci hai lasciati inaspettatamente: grazie di tutto”, scrivono i compagni e colleghi, che ne piangono la morte.

“Caro Tobias – esordisce il corpo dei pompieri altoatesino – ti ringraziamo per il lavoro che hai svolto durante la tua permanenza nei vigili del fuoco di Fiè, dai 10 anni come tesoriere ai 5 anni come supervisore delle attrezzature. Avremo sempre un ricordo affettuoso del tuo modo di fare amichevole e cortese e del tuo contributo al corpo”.

Una grande perdita, che ha lasciato tutti sgomenti e increduli: “Non possiamo che fare le nostre più sentite condoglianze ai familiari: fa buon viaggio“. Kompatscher è morto a 51 anni d’età.