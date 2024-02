Parlamento Ue: nuove norme per limitare l’esposizione dei lavoratori alle sostanze pericolose.

Spread the love

Il Parlamento europeo ha adottato mercoledì la legge, già concordata con gli Stati membri, sui nuovi valori limite di esposizione per il piombo per la prima volta dopo quarant’anni, e per la prima volta in assoluto per i diisocianati.

I nuovi limiti, aggiornati per la prima volta dal 1982, saranno fissati a meno di un quarto dei valori attuali: il limite di esposizione professionale sarà fissato a 0,03 mg/m³ e il valore limite biologico a 15 µg/100 ml.

Nell’UE, circa 50.000-150.000 lavoratori sono esposti al piombo, e 4,2 milioni di lavoratori ogni anno.

L’esposizione al piombo, infatti, può influenzare la fertilità delle donne e degli uomini, lo sviluppo del feto, e potrebbe danneggiare il sistema nervoso, i reni, il cuore e il sangue.https://www.sardegnagol.eu/parlamento-ue-nuove-norme-per-limitare-lesposizione-dei-lavoratori-alle-sostanze-pericolose/

https://www.sardegnagol.eu/parlamento-ue-nuove-norme-per-limitare-lesposizione-dei-lavoratori-alle-sostanze-pericolose/