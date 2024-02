Due incidenti stradali sul territorio bergamasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale ad Albino sulla SS671 dentro la galleria in Via Provinciale intorno alle 18:11. Il conducente ha perso il controllo della sua vettura finendo contro il guard rail. Un ferito affidato alle cure del 118. I VVf hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.

——————————

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine intervengono per un incidente stradale sulla A4 a Capriate direzione Venezia intorno alle 16:38. Tre macchine coinvolte, ferite tre persone, sul posto anche il 118. I VVF hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area coinvolta.