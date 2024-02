Reggio Emilia, consegnato l’attestato di riconoscimento per il disastro Vajont presso la sede del Comando

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Questa mattina, presso la sede Centrale del Comando di Reggio Emilia, al termine della celebrazione della Santa Messa per l’inizio del tempo di Quaresima presieduta da cappellano Don Emanuele Sica, è stata consegnato un attestato di ringraziamento al Vice Capo reparto in quiescenza Alfredo Zunino che da giovane pompiere del Comando di Reggio Emilia partecipò alle operazioni di soccorso a seguito del disastro del Vajont avvenuto la sera del 9 ottobre 1963.

Il riconoscimento è sopraggiunto nell’ambito degli eventi organizzati dai Comuni di Erto e Casso, Longarone, Vajont e Ponte nelle Alpi, per la commemorazione del 60° Anniversario del disastro.

L’attestato di ringraziamento e stima è stato consegnato dal Comandante Annecchini e dal Presidente della locale sezione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Otello Pedroni.

Nel 1964, per l’imponente opera di soccorso prestata, è stata conferita la Medaglia d’Argento al Valore Civile al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la seguente motivazione: “Ufficiali, Sottufficiali e Vigili del Fuoco si sono prodigati, senza sosta ed oltre ogni limite, tra insidie e difficoltà innumerevoli, nel soccorrere le popolazioni colpite dal disastro del Vajont”.