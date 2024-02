VIDEO – Maserati MC20 Cielo tagliata a metà in un incidente mortale a Houston

Spread the love

Un tragico incidente ha portato alla morte del proprietario di una Maserati MC20 Cielo a Woodlands, in Texas, poco a nord di Houston. La collisione ad alta velocità ha causato l’uscita di strada di un MC20 Cielo, che si è schiantata contro un albero, finendo per spezzarsi a metà. Intorno alle 17:45 del 13 febbraio, la Maserati stava procedendo lungo l’Interstate 45 in direzione di Houston quando si è verificato l’incidente. Le riprese video successive hanno mostrato che l’impatto è stato così violento da separare la parte posteriore del veicolo, che è finita a diversi metri di distanza dalla parte anteriore, sul fondo di uno spartitraffico erboso.

Al momento la causa esatta dell’incidente non è stata confermata. Tuttavia secondo il reporter della polizia della contea di Montgomery, il rapporto delle forze dell’ordine suggerisce che il veicolo stesse viaggiando a velocità superiori a 100 miglia all’ora (circa 161 chilometri all’ora). Il guidatore della Maserati MC20 Cielo, un uomo di 42 anni, estratto dall’auto dai soccorritori, sarebbe molto sul colpo.

video