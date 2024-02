Spread the love

Enormi pennacchi di fumo sono stati visti sollevarsi nei cieli della capitale del Perù, Lima, a seguito di un’esplosione in un’azienda chimica. L’incidente è avvenuto nel comune San Miguel di Lima. Almeno cinque persone sono rimaste ferite nell’esplosione. Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento.

