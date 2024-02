Terni, bisarca con 7 autovetture in fiamme a Fabbro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

La squadra del distaccamento di Orvieto sta intervenendo dalle 4.40 di questa mattina a Fabbro per l’incendio di un autoarticolato bisarca con 7 autovetture. Il mezzo, parcheggiato in un’area per la sosta notturna posta nelle vicinanze esterne del casello autostradale, era fermo con il conducente all’interno intento a riposare. L’autista, un campano del 1969, ha avvertito del fumo in cabina di guida e scorgendo delle fiamme si è subito adoperato per lo spegnimento ma le sue azioni si sono verificate vane. Le operazioni sono state complesse in quanto le fiamme all’arrivo dei vigili del fuoco avevano giĂ avvolto le autovetture trasportate. Ingenti i danni. Sono andati completamenti distrutti il mezzo e 5 delle 7 autovetture. Il conducente ha riportato, durate le fasi di spegnimento alcune ustioni alle mani ed una intossicazione da fumo e pertanto è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto. Attualmente si stanno svolgendo le operazioni di bonifica.