Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nuove disposizioni per il congedo di paternità obbligatorio, art. 27 bis D.Lgs. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, così come modificato dal D.Lgs. 105/2022 – Disposizioni applicative per i lavoratori turnisti del CNVVF.