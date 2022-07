Pavia, domenica infernale per i Vigili del fuoco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella mattina di ieri un grosso incendio di sterpaglie è divampato in frazione Montebruciato nel comune di Canneto Pavese. Le fiamme hanno bruciato un’ampia area di sterpi e si sono propagate a ridosso di alcune abitazioni. I Vigili del Fuoco, intervenuti dalla sede centrale e dal distaccamento di Broni, sono riusciti ad arginare le fiamme impedendo all’incendio di raggiungere le case.

Nella serata un vasto incendio è scoppiato in un deposito di raccolta rifiuti a Voghera, in località Strada della Falciona. Dal deposito si è levata una colonna di fumo denso e scuro che è rimasta visibile a chilometri di ∂istanza e che ha suscitato allarmi e paura nella popolazione. I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze, con numerosi mezzi e squadre provenienti dai diversi distaccamenti del comando, sia permanenti che volontari, per contenere le fiamme. In supporto delle squadre di Pavia ne sono giunte altre dai comandi per accelerare le operazioni di spegnimento