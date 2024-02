Lubiana (SVN), Andrea Conti vince lo Slovenia Open G1 di taekwondo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 – SPORT

Domenica 25 febbraio, presso l’Hala Tivoli Arena di Lubiana, Andra Conti, atleta in prova del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria di peso -54kg, in occasione del 15º Slovenia Open G1 di Taekwondo.

Il neoassunto Vigile del fuoco, seguito all’angolo dal maestro C.S. Francesco Laface, dopo aver superato agevolmente l’Olandese Ashahi e il Serbo Isvkovic negli incontri di qualificazione, ha battuto in semifinale il Croato Turkal con il punteggio netto di 2 round a 0.

La finale contro l’inglese Sarsoza, invece, è stata interrotta per infortunio dell’avversario regalando così all’atleta delle Fiamme Rosse la vittoria di categoria nonchĂ© 10 punti validi per il ranking mondiale.Â