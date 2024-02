Dramma sul lavoro: autotrasportatore di 66 anni perde la vita travolto da un mezzo pesante

Spread the love

Ancora una sciagura sul lavoro. Un autotrasportatore siculo 66enne, residente a Forlimpopoli, Gaetano Domenico Mastroieni, ha perso la vita nella tarda serata di lunedì, intorno alle 22, dopo esser stato travolto da un mezzo pesante in manovra nel piazzale dell’area logistica di Amadori, a Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti. Dalle prime ricostruzioni, ma il tutto è ancora in fase d’accertamento ai Carabinieri, sembra che la vittima stesse attraversando il piazzale per andare a ritirare dei documenti in ufficio, quando è stato travolto dalla motrice di un mezzo pesante in manovra durante le operazioni di carico e scarico, condotto da un collega del 66enne. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I Vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per estrarre il corpo dell’uomo

