Incendio in un capannone agricolo a Tavullia, in fiamme quintali di balle di fieno

Un incendio ha investito un capannone agricolo a Picciano, frazione di Tavullia, nel pesarese. Messi al sicuro gli attrezzi agricoli e i trattori, ma niente da fare per l’ingente quantità di balle stoccate all’interno. In fumo un centinaio di quintali di fieno. Una parte del tetto del capannone è crollata. Sul posto i vigili del fuoco di Pesaro.

Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di ieri, restando vive per tutta la notte. Il rogo dovrebbe essere domato definitivamente in mattinata. Considerati i dati del rilevatore Arpam, il Comune – fa sapere la sindaca Francesca Paolucci – non ha ritenuto di dover emettere alcuna ordinanza a tutela della salute pubblica.

