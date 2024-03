VIDEO – Prosegue l’opera dei Vigili del Fuoco nell’incendio del capannone industriale di Trucazzano (MI).

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA

Prosegue incessantemente l’opera delle squadre dei Vigili del Fuoco impegnate da ieri pomeriggio nell’incendio che ha distrutto un capannone industriale di circa 8 mila mq in località Trucazzano (MI).

Dai primi istanti dell’emergenza, diciassette squadre dei Vigili del Fuoco sono state mobilitate sul luogo dell’incendio, provenienti dai Comandi di Milano, Monza e Bergamo. Le squadre con sinergia ed impegno stanno lavorando nella circoscrizione dell’incendio, che è ormai sotto controllo.

Nonostante l’efficace azione svolta finora, permane una densa colonna di fumo generata dalle fiamme. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno collaborando attivamente con le autorità locali e con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) per l’esecuzione di campionamenti per l’analisi dell’aria circostante, al fine di monitorare attentamente la situazione e preservare la salute pubblica.

vieo