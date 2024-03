Introbio, villa a fuoco: 20 pompieri in azione

Spread the love

Introbio – Allarme nella notte a Introbio per l’incendio scoppiato in una villa della località valsassinese. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto un intervento in forze dei Vigili del fuoco.

Le fiamme sono divampate nella tarda serata di lunedì. Alle 20,15 è scattato l’allarme al comando di Lecco dei Vigili del fuoco.

I pompieri sono entrati in azione con lo spiegamento di 6 mezzi di soccorso: due autopompa serbatoio, due autobotti, un’autoscala e un mezzo per la protezione delle vie aeree. Circa una ventina gli uomini impiegati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del luogo.

Nonostante le cospicue forze in campo, l’intervento dei Vigili del fuoco è apparso impegnativo e si è concluso solo alle 5 di stamattina. Non si registrano danni alle persone.

http://www.corrieredilecco.it